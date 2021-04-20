التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الثلاثاء، انطلاق خطة التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة من الرز وزيت الطعام والسكر والطحين لشهر رمضان الثانية والحصة الثالثة لمادتي السكر والزيت في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجبوري تفقد آليات التجهيز لوكلاء المواد الغذائية في مركز مبيعات الرصافة"، واطلع ميدانيا على "تجهيز المواطنين والتقى الوكلاء وطالب برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام الوكلاء والمواطنين لاستلام حصصهم".

واضافت، "انه خلال تفقده لمركز مبيعات الرصافة اكد على اهمية ايصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في أسرع وقت من خلال خطة تجهيز شاملة تشرف عليها إدارات شركات الغذاء ودائرتي التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية واللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة التسويقية المعدة من شركات الغذاء".

وذكرت الوزارة؛ أن "الوزير كان قد أشرف على عمليات التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الاولى المخصصة لشهر رمضان في بغداد والمحافظات والتي جهزت قبل حلول الشهر الفضيل فضلا عن زيارة عدد من وكلاء المواد الغذائية في بغداد ومواقع التجهيز وانتاج مادة طحين في شركات الغذاء للاطلاع بشكل مباشر على آليات الاستلام والتجهيز".