سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-20T09:32:04+0000
التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الثلاثاء، انطلاق خطة التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة من الرز وزيت الطعام والسكر والطحين لشهر رمضان الثانية والحصة الثالثة لمادتي السكر والزيت في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجبوري تفقد آليات التجهيز لوكلاء المواد الغذائية في مركز مبيعات الرصافة"، واطلع ميدانيا على "تجهيز المواطنين والتقى الوكلاء وطالب برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام الوكلاء والمواطنين لاستلام حصصهم".

واضافت، "انه خلال تفقده لمركز مبيعات الرصافة اكد على اهمية ايصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في أسرع وقت من خلال خطة تجهيز شاملة تشرف عليها إدارات شركات الغذاء ودائرتي التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية واللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة التسويقية المعدة من شركات الغذاء".

وذكرت الوزارة؛ أن "الوزير كان قد أشرف على عمليات التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الاولى المخصصة لشهر رمضان في بغداد والمحافظات والتي جهزت قبل حلول الشهر الفضيل فضلا عن زيارة عدد من وكلاء المواد الغذائية  في بغداد ومواقع التجهيز وانتاج مادة طحين في شركات الغذاء للاطلاع بشكل مباشر على آليات الاستلام والتجهيز".

related

التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

Date: 2020-11-11 12:56:06
التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا

Date: 2021-04-05 17:13:14
التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا

حرمان كركوك لأشهر من التجهيز بمفردات البطاقة التمونية

Date: 2020-07-22 14:45:59
حرمان كركوك لأشهر من التجهيز بمفردات البطاقة التمونية

وحدات متنازع عليها تشكو التجارة العراقية.. ووزيرها يقدم تعهداً

Date: 2020-08-08 07:03:04
وحدات متنازع عليها تشكو التجارة العراقية.. ووزيرها يقدم تعهداً

التجارة تدرس توزيع "بدل نقدي" عن مفردات "التموينية" وتؤشر أسباب تأخيرها

Date: 2020-09-20 19:55:52
التجارة تدرس توزيع "بدل نقدي" عن مفردات "التموينية" وتؤشر أسباب تأخيرها

وثائق.. نواب يطالبون بتعويض المواطنين بمبالغ مالية خلال الحظر

Date: 2021-03-03 15:24:42
وثائق.. نواب يطالبون بتعويض المواطنين بمبالغ مالية خلال الحظر

كتلة برلمانية تعترض على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات: لن نمررها

Date: 2021-03-19 20:14:33
كتلة برلمانية تعترض على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات: لن نمررها