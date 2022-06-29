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التجارة تصدر 6 توصيات بشأن الأمن الغذائي وتؤكد أهمية تدقيق مفردات البطاقة التموينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T19:33:43+0000
التجارة تصدر 6 توصيات بشأن الأمن الغذائي وتؤكد أهمية تدقيق مفردات البطاقة التموينية

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، أهمية تدقيق مفردات البطاقة التموينية، فيما أصدرت 6 توصيات تتعلق بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة عمل بعنوان (دور الفحوصات المختبرية في تعزيز سلامة الغذاء)، نظمتها الشركة العامة لتجارة الحبوب في فندق بغداد.

وقال الجبوري، إن "العمل يجري لتشكيل فريق استشاري فني من شركة الحبوب ووزارات التخطيط والتعليم والصحة، مهمته متابعة تدقيق عمليات الفحص المختبري لمفردات البطاقة التموينية لوضع رؤية وطنية واحدة".

من جانبه أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في كلمته الافتتاحية للورشة، إن "الهدف من اقامة هذه الورشة هو طرح وجهات النظر لتبادل الرؤى والمعلومات للخروج برؤية وطنية موحدة حول آليات الفحوصات المختبرية في تعزيز سلامة الأمن الغذائي والتدقيق في المواصفة ومختبرات السيطرة النوعية لغرض عرضها على الجهات المعنية وبلورة توحيد ماهية الفحوصات المختبرية للحفاظ على سلامة الأمن الغذائي وسلامة وصحة المواطن العراقي".

ولفت حنون إلى "الاتفاق على بعض النقاط التي تعزز عمل قسم السيطرة النوعية للحصول على شهادة الاعتماد على الفحوصات للمواد الغذائية التي تتعامل بها الشركة ووفق المواصفات القياسية المعتمدة ".

وبين حنون، أن "الورشة خرجت بست توصيات، وهي ضرورة العمل على التوأمة مع مجالس الحبوب العالمية فيما يخص سالمة وفحص الحبوب، فضلا عن رفد مختبرات فحص الاغذية وخصوصا التابعة لوزارة التجارة باحدث الاجهزة والمعدات المختبرية".

ولفت إلى أن "الورشة أوصت باشراك العاملين في مختبرات الاغذية بدورات تدريبية متقدمة داخل وخارج القطر لزيادة خبراتهم ومهاراتهم الفنية، إلى جانب زيادة الدور الرقابي على الاسواق والمخازن المحلية المخصصة للموادالغذائية لتأمين سالمة الاغذية".

وأكد، أن "التوصيات تضمنت كذلك أهمية التنسيق العلمي المشترك مع وزارة الزراعة لغرض تحسين الاصناف المحلية، والتنسيق العلمي المشترك مع هيئة الاعتماد وبشكل عاجل لغرض الحصول على الاعتمادية".

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