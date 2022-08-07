التجارة ترد على اتهامات بوجود "أعفان" في الرز: دوافع شخصية لتحقيق مآرب الفاسدين

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التجارة العراقية، يوم الأحد، توضيحاً رداً على مقطع فيديو ادعى ناشره وجود "تكتل واعفان ورائحة غير مقبولة" في احد اكياس مادة الرز المخصص للسلة الغذائية، مشيرة الى ان دوافع ذلك قد تكون شخصية لتحقيق مآرب بعض الفاسدين.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوا يدعي وجود تكتل واعفان ورائحة غير مقبولة في احد اكياس مادة الرز المخصص للسلة الغذائية، وإذ تنفي وزارة التجارة ذلك نفياً قاطعاً، فأنها تؤكد صلاحية مادة الرز للاستهلاك البشري".

وشددت الوزارة على أن "الفحوصات التي تجري في مختبراتها على مادة الرز دقيقة ولا تسمح بمرور أي كمية من التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت البيان إلى أن "ناشر الفيديو لم يوضح أين توجد هذه الكمية وما هو عنوان وكالة المواد الغذائية وفي أي منطقة جغرافية بغية التحقق واتخاذ مايلزم"، مشيرة إلى أن "الفرق الرقابية ومنذ 48 ساعة انتشرت في عموم مناطق العراق وأجرت استبيان على عموم المواطنين حول وجود مثل هذه الكميات لكنها لم تجد أي كمية غير صالحة لدى وكلاء المواد الغذائية او المواطنين".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي مخالفة تحصل في عملية تجهيز البطاقة التموينية حيث لا يمكن للوكيل توزيع أي كمية إذا كانت غير صالحة أو مخالفة للمواصفات".

وتابع البيان، أن "وزارة التجارة ترى أن هذا الفيديو المسرب غير صحيح وتنفيه نفياً قاطعاً كون الذي نشر الفيديو لم يعلن عن اسمه ولا عن اسم الوكيل في المنطقة السكنية بغية التدقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة وقد يكون بدافع شخصي لتحقيق مآرب يبحث عنها بعض الفاسدين".

وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد وجه دائرة الرقابة التجارية والمالية والدوائر المعنية بضرورة تعهد الوكيل بسلامة الكميات المجهزة له اثناء استلامه من مركز القطع كذلك تأكد المواطن سلامة الكميات المجهزة له أثناء استلامه من الوكيل لقطع الطريق من محاولات الإساءة أو فبركة لكميات غير صالحة يجري فيها تحقيق مصالح شخصية لتجار فاسدين.