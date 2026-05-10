التجارة تحدد سعر طبقة البيض بـ6 آلاف

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، يوم الأحد، تحديد سعر بيع طبقة بيض المائدة للمستهلك بمبلغ (6000) دينار، مع فرض تعرفة كمركية بنسبة (20%) على المادة، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي واستقرار الأسعار.

وقال وزير التجارة أثير داود الغريري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ السياسة الاستيرادية، إن "القرار جاء بعد مناقشة أسعار مادة بيض المائدة والتعرفة الكمركية الخاصة بها"، مبيناً أن "تحديد السعر يهدف إلى دعم الاستقرار التمويني في الأسواق".

وأكد الوزير "ضرورة تكثيف الجهود الرقابية من قبل الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ القرار"، مشدداً على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار عبر الرقم (911).

ونفت وزارة الزراعة، الأسبوع الماضي، وجود أي أزمة "حقيقية" في إنتاج مادة البيض الغذائية، معتبرة أن الكميات المنتجة محلياً كافية لتغطية حاجة السوق، في ظل إستقرار مشاريع الدواجن واستمرارها بالإنتاج بطاقة منتظمة.

وارتفع سعر طبقة البيض في الأسواق المحلية العراقية إلى نحو 8 آلاف دينار ما يعادل (6 دولارات أميركي)، في حين أكد مرصد "إيكو عراق"، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن، ما انعكس على زيادة أسعار بيض المائدة في العراق.