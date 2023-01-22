التجارة تباشر ببيع البيض في عدة مراكز في بغداد بهدف خفض الأسعار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، يوم الأحد، المباشرة ببيع مادة بيض المائدة في عدد من المراكز في العاصمة بغداد إسهاما منها في خفض أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وقالت التجارة في بيان اليوم، انها باشرت بيع مادة البيض بأسعار مخفضة للراغبين بالشراء وذلك في مراكز مبيعات الكرخ والحرية والامام علي والصدر.

يشار إلى أن مادة بيض المائدة قد ارتفعت في أسواق البلاد كافة لتصل سعر الطبقة الواحدة إلى 8 آلاف دينار عراقي.