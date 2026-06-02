التجارة العراقية: ننتظر "المالية" لإطلاق 1.5 تريليون دينار مستحقات الفلاحين

أعلن مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، يوم الثلاثاء، أن الشركة (إحدى تشكيلات وزارة التجارة) ستباشر بتوزيع المستحقات المالية المترتبة بذمتها للفلاحين عن تسويق محصول القمح للعام الماضي 2025.

وأوضح الكرعاوي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع لجنة التسويق المركزية، أن تريليوناً و545 مليار دينار تمثل مستحقات الفلاحين للعام الماضي، مبادراً بالإشارة إلى أنه بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بصرفها، فإن الأوساط التجارية بانتظار إطلاق المبالغ من قبل وزارة المالية.

وكانت الشركة العامة لتجارة الحبوب قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم اجتماعاً موسعاً مع لجنة التسويق المركزية برئاسة الكرعاوي، وبحضور أعضاء اللجنة كافة، لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بسير عمليات تسويق محصول القمح للموسم الحالي 2026.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لها، أن الاجتماع بحث عدداً من القضايا الفنية والإدارية الهادفة إلى تسهيل إجراءات تسلم المحصول من الفلاحين، وضمان انسيابية العمل في المواقع التسويقية، بما يسهم في تقليل الزخم وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات للمسوقين.

وأكد الكرعاوي خلال الاجتماع، أهمية تشديد الإجراءات الرقابية في السيطرات الخارجية لمنع تداول أو نقل كميات الحنطة المحلية بين المحافظات بصورة مخالفة للتعليمات المعتمدة، حفاظاً على سلامة الخطة التسويقية وضمان العدالة في التوزيع.

كما شدد على ضرورة الالتزام الدقيق بإجراءات الفحص المختبري للكميات المستلمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والضوابط المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتأمين خزن الحنطة وفق المعايير الفنية المطلوبة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل متابعتها الميدانية اليومية لعمليات التسويق في مختلف المحافظات لتقديم الدعم اللازم للفلاح العراقي وإنجاح الموسم الحالي.