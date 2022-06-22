سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التجارة العراقية تعلن إطلاق الوجبة الخامسة للسلة الغذائية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T12:19:59+0000
التجارة العراقية تعلن إطلاق الوجبة الخامسة للسلة الغذائية

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، عن اطلاق الحصة الخامسة من السلة الغذائية واعتبارا من يوم الاحد القادم المصادف 26 من شهر حزيران الجاري في بغداد والمحافظات كافة.

ودعت الوزارة في بيان، وكلاء المواد الغذائية ، إلى "مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظات البلاد كافة لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".

واشار البيان إلى ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية كانت قد اكملت استعداداتها لاطلاق الحصة الخامسة بعد تسلم المواد الواردة لحساب السلة الغذائية في مخازن الشركة والتي ستوزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية التي اعدتها لذلك وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق .

واكد بيان الوزارة انه سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت وبدون تأخير او نقص اي مادة .

وعلى ذات السياق اوضحت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى الموسى ان شركتها ستقوم ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع للوجبة الخامسة .

related

المرور تطلق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

Date: 2022-03-06 10:31:59
المرور تطلق المركبات والدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

تراجع كبير في حصيلة الوفيات بكورونا العراق

Date: 2022-03-04 13:05:50
تراجع كبير في حصيلة الوفيات بكورونا العراق

الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم "غير ملامسين"

Date: 2020-03-16 17:49:49
الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم "غير ملامسين"

التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

Date: 2020-12-17 13:12:50
التربية تُحدد الشهر المقبل موعدا لامتحان "الدور الثالث" للسادس الابتدائي والثالث المتوسط

إعادة غلق جسر "الطابقين" مع استمرار الزخم المروري وسط بغداد

Date: 2021-10-20 08:18:15
إعادة غلق جسر "الطابقين" مع استمرار الزخم المروري وسط بغداد

بعد ساعات من انتكاسة.. ذي قار الموبوءة بالفيروس تزف خبراً

Date: 2020-06-23 14:29:56
بعد ساعات من انتكاسة.. ذي قار الموبوءة بالفيروس تزف خبراً

الصحة العراقية: انذار بموجة وبائية جديدة قد تكون الأقسى

Date: 2022-01-09 18:06:58
الصحة العراقية: انذار بموجة وبائية جديدة قد تكون الأقسى

تربية كركوك تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي للدراسات الثلاث

Date: 2022-06-07 07:22:47
تربية كركوك تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي للدراسات الثلاث