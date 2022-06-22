التجارة العراقية تعلن إطلاق الوجبة الخامسة للسلة الغذائية

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، عن اطلاق الحصة الخامسة من السلة الغذائية واعتبارا من يوم الاحد القادم المصادف 26 من شهر حزيران الجاري في بغداد والمحافظات كافة.

ودعت الوزارة في بيان، وكلاء المواد الغذائية ، إلى "مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظات البلاد كافة لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".

واشار البيان إلى ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية كانت قد اكملت استعداداتها لاطلاق الحصة الخامسة بعد تسلم المواد الواردة لحساب السلة الغذائية في مخازن الشركة والتي ستوزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية التي اعدتها لذلك وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق .

واكد بيان الوزارة انه سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت وبدون تأخير او نقص اي مادة .

وعلى ذات السياق اوضحت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى الموسى ان شركتها ستقوم ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وبأسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع للوجبة الخامسة .