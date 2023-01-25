التجارة العراقية تعلن ضخ كميات كبيرة من البيض وإدخال الحليب والدجاج والدقيق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، ضخ كميات كبيرة من مادة بيض المائدة عبر منافذها في المحافظات بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدة أنها ستقوم ببيع مواد أخرى مثل الحليب والدجاج والدقيق.

وقال المتحدث الرسمي محمد حنون في بيان اليوم، ان "المرحلة المقبلة ستشهد تطورا لافتا في اداء وزارة التجارة من خلال الاسهام في توفير المواد الغذائية للمواطنين والدخول في الخط التجاري الذي يسهم في ضخ المواد المهمة مثل الحليب والطحين والبيض والدجاج الى المواطنين في عموم المحافظات العراقية".

ولفت إلى، أن"الوزارة منذ ثلاثة ايام ضخت كميات كبيرة من بيض المائدة في منافذها في بغداد والمحافظات والايام المقبلة ستشهد دخول مواد جديدة الحليب والدجاج فضلا عن مادة الطحين والذي تم تحديد 38 الف دينار للكيس الواحد وهو ما يقل عن المعروض في السوق المحلية".

وباشرت وزارة التجارة يوم الأحد الماضي ببيع مادة بيض المائدة في عدد من المراكز في العاصمة بغداد إسهاما منها في خفض أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.

يشار إلى أن مادة بيض المائدة قد ارتفعت في أسواق البلاد كافة لتصل سعر الطبقة الواحدة إلى 8 آلاف دينار عراقي.