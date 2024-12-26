التجارة العراقية تعلن تفعيل "الأسواق التعاونية" مطلع العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم الخميس، أن مطلع العام المقبل سيشهد تفعيل الأسواق التعاونية لتحُل بديلا عن الأسواق المركزية المعتمدة سابقا، مشيراً إلى أن هذه الأسواق ستكون منافسة للقطاع الخاص.

وقال الغريري لوكالة شفق نيوز على هامش زيارته الى محافظة كركوك، إن زيارته الى كركوك "تأتي ضمن عمل الحكومة في متابعة الخدمات المقدمة للمواطن والاطلاع على الخزين الغذائي للمحافظات كافة فإن الخزين الغذائي في كركوك للحبوب يكفي لعام ونصف والمواد الغذائية لثمانية أشهر ومستمرون في توزيع المواد الغذائية".

وأكد أن "وزارة التجارة سوف تطلق مشروع مراكز التسوق الجديدة تحت عنوان "الأسواق التعاونية"، وسوف تبدأ العمل في العاصمة بغداد حيث سيتم وضع حجر الأساس في العام القادم وسوف ننقل المشروع الى المحافظات الاخرى والمشروع سيكون بمثابة الوجه الآخر للأسواق المركزية، حيث سيتم توفير المواد بالتعاون مع القطاع الخاص بأسعار منافسة جداً وسنكون منافسين مع القطاع الخاص".

وتابع الغريري أن "الوزارة سوف تتحول الى تقديم خدماتها عبر تطبيقات على الهواتف الذكية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم العراق وهو شعار رفعته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبحث وزير التجارة الغريري مع محافظ كركوك ريبوار طه التعاون المشترك وتأمين مفردات البطاقة التموينية ودعم الفلاحين.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء دعماً للبرنامج الحكومي وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بحث جهود التعاون المشترك بين ادارة كركوك ووزارة التجارة وتأمين مفردات البطاقة التموينية والطحين والاستعدادات المبكرة لموسم تسويق محصول الحنطة والنجاح في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بالموسم الماضي وتحديث البطاقة التموينية وكل ما يخدم مواطني كركوك مع تشكيلات وزارة التجارة.

وتأسست الأسواق المركزية في العراق عام 1981، وحملت تسمية "أورزدي باك"، وضمت بضاعة في حينها من مختلف المناشئ العالمية، وتنوعت بين المواد الغذائية والأثاث والساعات والمواد الاستهلاكية الأخرى وكان لهذه الأسواق، قبل عام 2003 دور في توفير احتياجات الأسرة العراقية بالسلع والبضائع كافة، والأسواق المركزية تعرضت بعد عام 2003 لتخريب وسرقة محتوياتها وحولتها القوات الأمريكية إلى مقرات عسكرية لها.