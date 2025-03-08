التجارة العراقية تستنفر لحماية الخزين الغذائي من مياه الأمطار

شفق نيوز/ افاد اعلام وزارة التجارة العراقية، يوم السبت، باستنفار الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في عموم المحافظات لمتابعة إجراءات شركات الغذاء المتخذة في حماية الخزين من المواد الغذائية بالنظر لسوء الأحوال الجوية وتعرض البلاد لموجة من الأمطار .

ونقل بيان المكتب الاعلامي للوزارة عن مدير عام الدائرة رياض الموسوي خلال تفقده لعدد من تشكيلات الوزارة بغية الوقوف على إجراءات الأمن والسلامة المتخذة من قبل التشكيلات المعنية بحماية الخزين الغذائي .

واضاف البيان ان الجولة التفقدية شملت زيارة موقع مخازن كسرة وعطش ومجمع الإمام علي ومخازن الغذاء في منطقة الحرية والرصافة والتاجي، بالإضافة إلى مقر الوزارة .

كما أشار البيان إلى توجيه الفرق الرقابية في عموم المحافظات بإجراء عملية المتابعة الميدانية لكافة فروع شركات الغذاء لغرض متابعة اجراءاتهم المتخذة بخصوص حماية المواد الغذائية ،خصوصًا بعد موجة الأمطار التي يشهدها البلاد خلال هذه الايام .

وأكد على اتباع الطرق العلمية في توضيب المواد الغذائية مع ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمخازن ومعالجة أي ضرر فيها وبالسرعة الممكنة ، فضلاً عن الإسراع بعملية تجهيز مفردات السلة الغذائية للوكلاء لضمان انسيابية توزيعها على المواطنين .

وفي ذات السياق تابعت اللجان الرقابية أهم الإجراءات المتخذة في حماية محصول الحنطة والمخزون داخل السايلوات وضرورة أن تكون هناك إجراءات وقائية تضمن الحفاظ على هذه المادة وعدم تعرضها لمياه الامطار الامر الذي يسهم في الحفاظ على هذه المادة من التلف أو الضرر .

واكد البيان على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين الاجهزة الرقابية والتنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الخزين الغذائي وتحقيق الامن الغذائي للبلد .

وتسببت موجة الأمطار، يوم أمس الجمعة، بغرق الطرقات الرئيسية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، فضلا عن تعرض مخيمات النازحين في الأنبار للأضرار بسببها.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، غرق الطرقات في العاصمة بغداد، وبالتحديد منطقة الكرادة خارج، حيث غمرت المياه الطرقات وساوتها بالأرصفة.