التجارة العراقية تتحرك لضبط الأسعار قبل رمضان: لا تتهافتوا على الشراء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم السبت، عن إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية في الـ 20 من شهر شباط/فبراير الحالي، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبينما أكدت استمرار متابعتها للسوق المحلية واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السلة الغذائية كان لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لا سيما العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة.

كما أوضح البيان أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لدعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ومنها افتتاح أسواق (الهايبر ماركت) التي ساهمت في إعادة التوازن للأسواق عبر البيع بأسعار الجملة، مع تقديم تخفيض بنسبة 20% لعوائل الرعاية الاجتماعية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل شهر رمضان، مؤكدة أن أسواق (الهايبر ماركت) ستوفر جميع المواد الغذائية على مدار اليوم بأسعار مدعومة، كما سيتم توزيع 7 مواد للمشمولين بالسلة الغذائية و11 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية، مما سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.