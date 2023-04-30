التجارة: السلة الرمضانية وزعت بالكامل بما فيها البيض باستثناء مادة واحدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة يوم الاحد، ان السلة الرمضانية وزعت بالكامل بما فيها بيض المائدة، باستثناء مادة الشاي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز ان السلة الرمضانية والتي تشمل" نصف كغم نشا، واحد كغم من الشعرية، 5 كغم من الطحين الصفر، طبقة بيض" قد تم توزيعها بالكامل لجميع المناطق"، مبينا ان "اي منطقة لم تستلم أي مادة من هذه المواد تبليغ دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة أو مكتب الوزير بشكل مباشر لاتخاذ إجراءات عاجلة خلال ساعات".

واضاف ان "المادة الوحيدة التي لم يتم توزيعها هو مادة الشاي المقررة ضمن السلة الرمضانية"، مشيرا إلى أن "السبب وراء ذلك هو شدة الإجراءات الموجودة في آليات الفحص المختبري والمواصفة العراقية التي هي مواصفة صعبة ومعقدة".

واكد حنون ان "جميع كميات الشاي الخاصة بالسلة الغذائية لم تنجح بالفحص"، مؤكدا ان "الوزارة مستمرة بمخاطبة الدائرة المعنية بوزارة التخطيط، فضلا عن البحث عن نوعيات جيدة لمادة الشاي لغرض تسليمها بأسرع وقت ممكن".

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل شهر رمضان على مقترح وزارة التجارة إضافة أربع مواد للسلة الغذائية الرمضانية لكل عائلة وتشمل (نصف كغم نشا، واحد كغم من الشعرية، 5 كغم من الطحين الصفر، طبقة بيض، اضافة الى الشاي)، على ان يتم إطلاقها قبل وخلال شهر رمضان.

يذكر أن بعض المناطق في بغداد اشتكت من عدم توزيع طبقة البيض ضمن مفردات السلة الغذائية الخاصة برمضان لغاية الان بالرغم من انتهاء شهر رمضان.

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد أن خفضت الوزارة مفردات البطاقة إلى ست مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس وتشمل المواد الخمسة الرز والسكر والمعجون والزيت والطحين والبقوليات.