"التثبيت على الملاك" يوحد مطالب المحاضرين مجاناً أمام خضراء بغداد.. صور

شفق نيوز / تظاهر المئات من المحاضرين المجانيين والعقود في وزارتي التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة التخطيط قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المئات من المحاضرين المجانيين في وزارة التربية وأصحاب العقود في وزارة التعليم العالي تظاهروا، اليوم امام مقر وزارة التخطيط قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم كحق من حقوقهم، مبيناً أن أغلب الحضور هذا اليوم كان من محافظات العراق وانضم لهم محاضروا وعقود العاصمة بغداد.

وأضاف المراسل نقلا عن متظاهرين التقاهم أن اختيار وزارة التخطيط للتظاهر جاء للضغط على مجلس الوزراء عبر بوابة هذه الوزارة، مع عقد جلسة للمجلس، هذا اليوم، لتسليط الضوء على معاناتهم ومطالبهم بالتثبيت.

وتشهد بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات مستمرة للمحاضرين المجانيين، فيما أصبحت هذه التظاهرات في العاصمة وخلال الأيام القليلة الماضية تجري بشكل شبه يومي، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مع تنوع التظاهرة أماكن التظاهر سواء امام مقر وزارة التربية أو المالية، فيما يتظاهر أصحاب العقود في وزارة التعليم أمام مقر وزارتهم للمطالبة بتعيينهم.