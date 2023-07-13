التبخر يفتك ببحيرة حمرين: فقدت 70% من وارداتها المائية

شفق نيوز/ اكدت مديرية الموارد المائية في إدارة كرميان، يوم الخميس، استمرارها بتغذية بحيرة حمرين بالإمدادات المائية من سد دربنديخان، فيما عزت سبب انخفاض مناسيب المياه في البحيرة بنحو 70% إلى الاستهلاك الزراعية والإنساني إلى جانب التخبر جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير المديرية مؤيد احمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتفاق بين ديالى وكرميان يقضي باستمرار الاطلاقات المائية من دربنديخان نحو حمرين بمعدل 50م/ثا لغاية شهر ايلول المقبل، الا ان معدل الاطلاقات الواصلة الى حمرين تتراوح من 15 الى 22 م/ثا".

وبين أن "ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وفقدان كميات كبيرة من الاطلاقات الى جانب الاحتياجات الاساسية للمياه في ذروة الصيف في مناطق اطراف كلار القريبة من ديالى وحدود خانقين والمناطق الاخرى، أثر سلباً على كمية المياه الواصلة الى بحيرة حمرين".

ولفت الى ان "الاطلاقات المائية من دربنديخان تشمل جميع المناطق المذكورة وليس بحيرة حمرين فقط".

وعن الموقف المائي في ادارة كرميان، اوضح احمد "الموقف والخزين المائي في كرميان تحت السيطرة ويفي بالاحتياجات الاساسية كمياه الشرب والزراعة لنهاية الصيف الجاري دون أي مشاكل أو أزمات جفاف ونقص مياه"، مستبعدا أي خطة زراعية صيفية مقررة خلال فصل الصيف.

وكانت الموارد المائية في ادارة كرميان أعلنت، في أيار/ مايو من العام الماضي لوكالة شفق نيوز، ان "وفداً حكومياً من ديالى برئاسة المحافظ ونائبه ومديري الدوائر المختصة زار كرميان، وتم الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة لديالى من العطش، وتأمين ماء الشرب عبر تعزيز مخزون بحيرة حمرين في المحافظة من سد دربندخان وعبر نهر ديالى وبمعدل اطلاقات منتظمة حسب الخزين المائي.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، وتم افتتاحها في حزيران/ يونيو عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.