البيئة: فتوى السيستاني تدعم جهودنا في حماية الأنهار

شفق نيوز- بغداد

عدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، يوم الأربعاء، الفتوى الصادرة عن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بشأن حرمة تلويث الأنهار ومصادر المياه، إسناداً وطنياً وشرعياً لجهود الحكومة في حماية الموارد المائية والصحة العامة، مؤكدة أنها تعزز تطبيق القوانين البيئية ومحاسبة المتجاوزين.

وقالت الوزيرة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن فتوى المرجعية التي أكدت حرمة تلويث الأنهار ومصادر المياه بمختلف أنواع الملوثات تمثل دعماً لجهود الحكومة ووزارة البيئة في حماية الموارد المائية وصون الصحة العامة، فضلاً عن تعزيز تطبيق القوانين البيئية.

وأضافت أن بيان مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني يجسد الدور الشرعي والوطني للمرجعية في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، ويدعم توجهات الحكومة في مواجهة التلوث، مشيرة إلى أن الالتزام بالضوابط البيئية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات العامة والخاصة.

وأكدت أن تشديد المرجعية على حرمة تصريف مياه المجاري غير المعالجة وإلقاء النفايات والمخلفات في الأنهار يمثل دعماً واضحاً للسلطات التنفيذية في إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين، ويعزز إجراءات وزارة البيئة للحد من التلوث وحماية الموارد المائية.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تواصل تنفيذ برامجها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على إيجاد حلول آنية ومستقبلية لمعالجة أسباب التلوث، داعيةً المؤسسات والمواطنين إلى التعاون في حماية الأنهار والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وكان مكتب المرجع الأعلى في النجف، آية الله السيد علي السيستاني، أكد في وقت سابق عدم جواز تصريف مياه المجاري غير المعالجة أو إلقاء النفايات والمخلفات الطبية والكيميائية في الأنهار، معتبراً أن ذلك يسبب ضرراً عاماً ويُعد محرماً شرعاً، وداعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والصحة العامة.

وكانت عدسة وكالة شفق نيوز قد وثقت في وقت سابق لقطات تظهر تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى نهر دجلة عبر عدد من الأنابيب في مناطق وسط بغداد، في مشهد يعكس استمرار مصادر التلوث التي تهدد النهر، وسط تحذيرات متكررة من تدهور الواقع البيئي والمائي.