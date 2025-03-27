البيئة تخاطب المرور: حاسبوا أصحاب السيارات والدراجات ذات الأصوات المرتفعة

شفق نيوز/ طالبت وزارة البيئة العراقية، يوم الخميس، مديرية المرور العامة بتشديد الإجراءات على العجلات والدراجات النارية ذات الأصوات المرتفعة، ومراقبة الورش التي تنفذ هذه التعديلات، في خطوة للحد من التلوث السمعي.

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير على الحسون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار جهودها المستمرة للحد من التلوث السمعي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة، خاطبت وزارة البيئة مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتشديد إجراءاتها ضد أصحاب العجلات والدراجات النارية التي تصدر أصواتًا عالية ومزعجة، لما تسببه من إزعاج مباشر للمواطنين، خصوصًا الأطفال، واعتبارها أحد أشكال التلوث السمعي المؤثر على الصحة العامة".

وأضاف أن "هذه المخاطبة جاءت استجابةً للشكاوى والمناشدات العديدة التي وردت إلى الوزارة من المواطنين المتضررين، والتي أكدت معاناتهم من الضوضاء الناتجة عن التعديلات المخالفة على العجلات والدراجات النارية".

وبين أن "الوزارة طالبت مديرية المرور العامة بتكثيف جهود مفارزها المنتشرة في شوارع بغداد والمحافظات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، كما دعت إلى إرسال دوريات مرورية لمراقبة المحال والورش التي تقوم بإجراء تعديلات غير قانونية على كواتم الصوت (الصالصات)، والتي تؤدي إلى زيادة مستوى الضوضاء بشكل ينتهك القوانين البيئية والمرورية".

وشدد الحسون على "أهمية التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، وأن الوزارة ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البيئة وفقًا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، بما يضمن بيئة أفضل وأكثر أمانًا للمواطنين".