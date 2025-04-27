البيئة العراقية قلقة من "ممارسات مؤسفة" بحق الطيور والقطط.. وتتوعد المخالفين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم الأحد، عن توجهها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت قيامه بـ"ممارسات مؤسفة" تجاه الطيور والقطط.

وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير علي الحسون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تعرب عن قلقها العميق إزاء انتشار مشاهد عبر بعض المنصات الاجتماعية، توثق ممارسات مؤسفة لبعض الأشخاص بحق كائنات حية مثل الطيور والقطط، بما يتنافى مع أخلاق المجتمع العراقي".

وأضاف أن "مثل هذه السلوكيات الشاذة لا تمثل الروح العراقية النبيلة، التي عُرفت عبر العصور بالرحمة والإنسانية واحترام الحياة بجميع أشكالها"، لافتاً إلى أن "العراق لن يسمح بأن يُشوَّه إرثه الإنساني بهذه التصرفات الفردية المرفوضة".

وتابع أن "وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تجاوزه"، داعياً في الوقت ذاته "العراقيين كافة إلى ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، واعتبار حماية الكائنات الحية مسؤولية أخلاقية ووطنية".