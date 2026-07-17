البيئة العراقية تمهل مالكي الحيوانات المفترسة 10 أيام لتسليمها

شفق نيوز- بغداد

وجهت وزارة البيئة العراقية، مساء الجمعة، إنذاراً لمن بحوزته حيوانات مفترسة أو مهددة بالانقراض أو برية التي منعت القوانين اصطيادها وحيازتها والاتجار بها، بتسليمها إلى الوزارة والمديريات التابعة لها خلال فترة 10 أيام.

وتوعدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المخالفين بعد انتهاء مدة الإنذار باتخاذ الإجراءات القانونية بمصادرة تلك الحيوانات وإحالة حائزيها أو مالكيها إلى القضاء باعتبارها جرائم بيئية خطيرة تهدد حياة المواطنين والسلم المجتمعي.

وأكدت أنها ستراعي عدم تحريك دعاوى قضائية ضد من يسلم هذه الحيوانات بشكل طوعي ويعلن التزامه بتسليمها احتراماً لإنفاذ القانون.

وأرجعت وزارة البيئة اتخاذ هذه الخطوة نظراً لانتشار ظاهرة حيازة وتربية الحيوانات المفترسة والبرية وتهديدها للسلم المجتمعي والتوازن البيئي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي استناداً لأحكام المادة 18/ ثانياً وثالثاً من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، واتفاقية سايتس رقم 29 لسنة 2012.

يذكر أن وكالة شفق نيوز، كانت قد سلطت الضوء على هذه الظاهرة في تقرير لها، كشفت فيه عن تنامي سوق سوداء لتهريب وبيع الأشبال بأسعار تصل لـ4 آلاف دولار، مستعرضة مخاطر تربيتها في الأحياء السكنية للتباهي، والتي أسفرت مؤخراً عن حادثة مأساوية بافتراس أسد لمربّيه في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.