البيئة العراقية تفتح مركزاً للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيئة افتتاح مشروع مركز الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في مركز الوقاية من الإشعاع.

ونقل بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي قوله خلال افتتاحه للمشروع أنه "تم تأهيل منظومة الرصد والإنذار المبكر وأصبح الاتصال عن طريق GPRS"، مشيرا الى اهمية هذه المنظومة التي تقوم بمتابعة الخلفية الإشعاعية في العراق تحسبا لاي طارئ اشعاعي ومتابعة كافة المحطات الموجودة في البلاد.

وأوضح الفلاحي؛ أن "إنشاء وتطوير شبكات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر في العراق هو لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية ملوثة للبيئة، والتي تؤدي الى تعرض العاملين والمواطنين لمخاطر الإشعاع المؤين".

من جانبه؛ بين مدير مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني افتتاح منظومة الرصد البيئي والإنذار المبكر بعد عملية تطويرها بالكامل تعد برنامجا متكاملا لضمان توفير المعلومات ليشمل جميع المحافظات والاطلاع على كل المتغيرات الاشعاعية الدولية وحفظ قاعدة بيانات كاملة للرجوع إليها حين الحاجة".

وأكد الحسيني أن هذا التطوير يمكن من استمرار الاتصال مع المحطات الفرعية 24 ساعة مستمرة وعلى مدار السنة دون انقطاع، كما يؤمن الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول في نظام الرصد الاشعاعي العالمي لمعرفة جميع المتغيرات الاشعاعية في العالم بصورة مباشرة أولاً بأول، وفقا للبيان.