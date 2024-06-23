البيئة العراقية تصدر مجموعة إرشادات توعوية لتجنب جفاف الجلد وحروق الشمس اللاهبة

شفق نيوز/ أصدرت ‏وزارة البيئة، اليوم الأحد، مجموعة من الإرشادات التوعوية اذ يمكن اتباع بعض النصائح الهامة للوقاية من جفاف الجلد وحروق الشمس خلال الأيام الحارة، وهي كالاتي:

1. ارتداء ملابس فاتحة اللون وخفيفة، تغطي الجسم بشكل جيد.

2. استخدام كريم واقٍ من الشمس بدرجة وقائية عالية.

3. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الزمنية الأكثر حرارة.

4. شرب الكمية الكافية من الماء للحفاظ على الترطيب.

5. تجنب الخروج خارج المنزل في فترات النهار الأكثر حرارة.

6- ارتداء النظارات الشمسية والقبعات وحمل المظلات المطرية التي تساعد من تقليل تأثير ارتفاع الحرارة.

7- عدم الهدر في استخدام المياه والطاقة الكهربائية لان الهدر سيلحق الضرر والنقص عند الآخرين.

8- زيادة التشجير والمساحات الخضراء المستدامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه الإرشادات يمكن أن تساعد في الوقاية من آثار الشمس الضارة .

يشار إلى أن درجات الحرارة بدأت بالارتفاع مع حلول فصل الصيف في مناطق ومدن العراق للتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مئوية خلال ساعات النهار.