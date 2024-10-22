البيئة العراقية تستبعد هطول أمطار حمضية

شفق نيوز/ استبعدت وزارة البيئة العراقية، يوم الثلاثاء، هطول أمطار حمضية في الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنها لا تتوقع هطول أمطار حمضية في الفترة المقبلة، مضيفة حتى في حال احتواء الأمطار على تراكيز حمضية، فإنها لا تشكل مخاطر صحية مباشرة على الإنسان.

وأضافت الوزارة أن هناك بعض التأثيرات البيئية التي قد تطال القطاع الزراعي، دون أن تؤدي إلى تهديدات صحية كبيرة.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية قد حذرت في وقت سابق، من هطول "أمطار حمضية" في العراق عموماً والعاصمة بغداد بشكل خاص، عازية السبب إلى تلوث الهواء في الآونة الأخيرة.

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات تلوث الهواء، تزايد مؤخراً وأثارت المخاوف لدى المواطنين، فيما حذر مختصون من مخاطر التلوث البيئي على صحة الإنسان وخصوصاً الجهاز التنفسي.