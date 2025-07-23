البيطرة العراقية تضع خطة احترازية لحماية زوار الأربعينية من الحمى النزفية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات صحية بيطرية احترازية بالتزامن مع قرب الزيارة الأربعينية للإمام الحسين، من أجل الحد من تزايد إصابات مرض الحمى النزفية.

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة مستعدة لاتخاذ إجراءات صحية بيطرية احترازية للحد من تزايد إصابات الحمى النزفية للحفاظ على حياة المواطنين والمربين".

وأوضح المدير العام أنه ترأس اجتماع لجنة الرأي في الدائرة بحضور مديري الأقسام الفنية والإدارية والقانونية لـ"مناقشة الاستعدادات اللازمة لتأمين نجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من خلال توفير المبيدات اللازمة للقضاء على الناقل الرئيسي لفيروس الحمى النزفية لتقليل الإصابات فضلاً عن توفير الأدوية واللقاحات البيطرية اللازمة ومنها لقاح الحمى القلاعية في المستشفيات والمستوصفات البيطرية".

هذا ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.