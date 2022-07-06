البيطرة العراقية تستبق موسم الأضاحي بإجراءات وقائية لمواجهة الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات وقائية لتجنب الإصابات بالحمى النزفية مع اقتراب حلول عيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزارة ومن خلال دائرة البيطرة احدى تشكيلاتها اتخذت اجراءات وقائية مشددة، وذلك لقرب حلول عيد الاضحى المبارك وموسم الأضاحي بهدف حماية المواطنين من الاصابات بمرض الحمى النزفية والحد من انتشارها".

وبين أن "دائرة البيطرة المختصة بمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية قامت بعدة إجراءات وقائية بينها منع ذبح الحيوانات الحية إلا في اماكن خاصة ومرخصة تحدد مسبقا وتكون نظيفة وترش مع الحيوانات بمبيد مضاد للطفيليات (مادة الدلتامثرين) قبل الذبح بمدة ١٤ يوم على الاقل وهذا ما نوهنا له سابقا"، مؤكدا أنه "سيتم التحقق من تنفيذ هذه الإجراءات، فضلا عن تزويد صاحب الشأن بشهادة صحية بيطرية تؤيد ذلك".

وأشار إلى أن "الاجراءات الاخرى التي ستنفذ استعداداً لموسم الأضاحي هو منع حركة الحيوانات داخل أو خارج المحافظة، إلا إذا كانت تحمل شهادة صحية بيطرية تؤكد على رشها بمادة الدلتامثرين والفترة المحددة"، مؤكدا على "تشكيل فرق بيطرية تتواجد في اماكن بيع الحيوانات الحية و المحددة من قبل المحافظات والواجب توفر الشروط الصحية فيها لغرض تدقيق الشهادات الحية للحيوانات".

ودعا النايف، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وشراء اللحوم من أماكن القصابة المرخصة رسمياً"، مشددا على، المربين وكافة اصحاب بيع الحيوانات ضرورة "التعاون مع الفرق البيطرية وتنفيذ هذه الإجراءات لغرض حماية أنفسهم وحماية حيواناتهم من خطر الإصابة بمرض الحمى النزفية".