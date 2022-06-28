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البيطرة العراقية تتجهز لموسم ذبح الاضاحي وتصدر عدّة توصيات

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-28T16:43:58+0000
البيطرة العراقية تتجهز لموسم ذبح الاضاحي وتصدر عدّة توصيات

شفق نيوز/ اصدر المدير العام لدائرة البيطرة في وزارة الزراعة ثامر حبيب حمزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من التوصيات بشأن مرض الحمى النزفية، بالتزامن مع اقتراب موسم ذبح الأضاحي.

وقال حمزة لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر البيطرة مستمرة برش مادة الدلثرين لقتل طفيلي القراد"، مبينا ان "الكوادر منتشرة في أكثر من 237 مستوصفاً بيطرياً في جميع أنحاء العراق".

وأضاف، أن "هناك مايقارب من 103 مجزرة مسجلة رسمياً في دائرة البيطرة تعمل 53 منها، فيما اغلقت البقية من قبل وزارة الصحة والبيئة لعدم توافر الشروط". وأوصى حمزة "بلبس الكفوف واخذ الاجراءات الوقائية عند ذبح الاضاحي وتجميدها"، مشدداً على "ان ترش بمادة الترثين قبل 24 ساعة من الذبح للقضاء على الفيروسات وان تذبح تحت إشراف الطبيب البيطري المختص أو في المجازر الخاصة الرسمية".

يذكر ان وزارة الصحة العراقية سجلت يوم السبت (25 حزيران الجاري)، 6 حالات إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية بينها حالة وفاة واحدة.

وارتفع مجموع الإصابات بالحمى النزفية الى 214 حالة بينها 36 وفاة.

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