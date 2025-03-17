"البيضاني" يعود لشركة الملاحة الجوية العراقية و"الزبيدي" مديراً لإدارة المطارات

شفق نيوز/ أجرت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تغييرات إدارية شملت مفاصل الشركة العامة للملاحة الجوية وإدارة المطارات.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات أسفرت عن عودة عباس البيضاني مديراً عاماً للشركة العامة للملاحة الجوية، وتسنم حسين الزبيدي إدارة المطارات".

وأوضح أن "هذا التدوير حصل بعد فصل إدارة المطارات بشكل رسمي عن الملاحة الجوية وارتباطها بشكل مباشر بوزارة النقل".

يذكر أن وزير المالية طيف سامي، وافقت في 13 مارس/آذار الجاري على فك ارتباط منتسبي ادارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2023 وقع العراق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بدور المستشار الرئيسي للمشاريع والعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة مطار بغداد الدولي (أكبر مطار دولي في العراق) وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة به وخدماته لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات.

وقالت وزارة النقل، في شهر حزيران/ يونيو الماضي ان الدراسة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، بشأن مطار بغداد الدولي، الى الحكومة العراقية، اشتملت على ثلاثة خيارات، وهي كالاتي: الاول، تأهيل المطار الحالي، والثاني، بناء مطار جديد، والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة الاتحادية باتجاهه.

ومؤخراً ذكرت تقارير اعلامية محلية ان القانون العراقي يحظر التعامل مع هذه المؤسسة من اجل ادارة المطارات في البلاد باعتبارها جهة خارجية الأمر نفته وزارة النقل، معتبرة تلك المعلومات أنها تندرج ضمن المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة العراق.