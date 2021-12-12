البيت الايزيدي يرفض قراراً مدعوماً من العُماليين في سنجار

شفق نيوز / أعلن البيت الايزيدي في قضاء سنجار في نينوى، و"المتنازع عليه" بين بغداد وأربيل، يوم الأحد، رفضه لقرار مجلس الإدارة الذاتية في سنجار "المدعوم من حزب العمال الكوردستاني" غلق الدوائر الحكومية ووقف عمل المنظمات.

وذكر البيت الايزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه يرفض رفضاً قاطعاً كتاب مجلس الإدارة الذاتي المدعوم من حزب العمال الكوردستاني القاضي بـ"وقف عمل الدوائر الحكومية والمنظمات العاملة في مناطق سنجار".

ووصف الجهة التي أصدرت الكتاب بأنها "جهة غير شرعية وغير قانونية، لا تمتلك صلاحية إصدار هكذا توجيهات"، معرباً في الوقت نفسه عن دعمه لـ"القانون وفرض النظام وحفظ الأمن والاستقرار في العراق وسنجار بشكل خاص".

وكان مناصرو حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار غرب مدينة الموصل، قد قرروا صباح اليوم، منع دوام الدوائر الحكومية ومزاولة أعمالها على خلفية القصف الذي تعرضوا له أمس.

وتعرض موقع عسكري داخل مجمع خانة صور التابع لناحية خانة صور شمالي قضاء سنجار، يضم مقاتلين كورد موالين لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، أمس السبت، إلى قصف جوي شنته طائرات تركية.

وتنتشر وحدات حماية سنجار في قضاء سنجار منذ سنوات، رغم أن الاتفاق المبرم بين بغداد وإقليم كوردستان يقضي بإخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء تمهيدا لعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة.