سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البياتي يوضح لـ شفق نيوز: أصيب ثلاثة من مرافقي بحادث السير 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-27T18:16:25+0000
البياتي يوضح لـ شفق نيوز: أصيب ثلاثة من مرافقي بحادث السير 

شفق نيوز/ أكد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال والقيادي في الحشد الشعبي محمد مهدي البياتي، يوم الثلاثاء، تعرض موكبه لحادث سير بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأبلغ البياتي وكالة شفق نيوز، أن موكبه تعرض لحادث سير (انقلاب) إحدى العجلات على طريق صلاح الدين - العظيم قرب ناحية العظيم خلال توجهه إلى العاصمة بغداد، (وهو ذات الطريق المؤدي الى محافظة كركوك، والذي يطلق عليه بطريق الموت لكثرة حوادث السير المميتة فيه).

وأضاف، البياتي، أن الحادث تسبب بإصابة ثلاثة من مرافقيه بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، مؤكدا عدم تعرضه لأي إصابات خلال الحادث". 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أبلغ مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بتعرض مسؤول منظمة بدر في المنطقة الشمالية محمد مهدي البياتي لحادث سير على طريق كركوك- بغداد.

ويتصدر طريق بغداد - كركوك في المناطق الممتدة من ديالى إلى حدود صلاح الدين وكركوك لحوادث سير شبه يومية أغلبها مميتة بسبب الزخم المروري على الطريق وغياب عمليات التطوير اللازمة لاستيعاب حركة العجلات.

related

مصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في ديالى

Date: 2022-04-11 20:40:19
مصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة 15 شخصا بإنقلاب حافلة لنقل الركاب شمال شرق بعقوبة

Date: 2021-06-26 06:06:22
مصرع وإصابة 15 شخصا بإنقلاب حافلة لنقل الركاب شمال شرق بعقوبة

صور .. مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحادثي سير في السليمانية وديالى

Date: 2022-08-18 10:28:08
صور .. مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحادثي سير في السليمانية وديالى

مصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث مروع في بابل

Date: 2019-12-21 09:52:02
مصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث مروع في بابل

مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

Date: 2022-05-22 20:10:05
مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2021-11-27 11:59:47
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى

Date: 2022-06-23 07:11:05
صعقة كهربائية تودي بحياة ضابط وإصابة منتسب اسايش وعائلته بحادث سير في ديالى

مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى

Date: 2021-10-18 10:28:36
مصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحادث في ديالى