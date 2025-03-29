البوتوكس والفيلر مسموح.. تعليمات جديدة لعمل عيادات طب الأسنان جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة (أقصى جنوب العراق)، يوم السبت، عن عقد اجتماع مع نقابة أطباء الأسنان والاتفاق على التعاون والتنسيق في تطبيق التعليمات الوزارية والنقابية في عمل العيادات خلال الحملة الشاملة لتطبيق القانون.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توصيات الاجتماع تقضي بغلق عيادات طب الأسنان المخالفة للتوصيات وأهمها تواجد طبيب الاسنان صاحب العيادة مع إجازة ممارسة المهنة من نقابة أطباء الأسنان مجددة لسنة 2025، ومنع تشغيل غير العراقيين بدون موافقات رسمية ويتحمل المخالفين التبعات القانونية والقضائية كافة".

ومن التوصيات الأخرى، أضاف البيان، أن "تكون قطعة الدلالة الخارجية مطابقة لإجازة ممارسة المهنة وخصوصاً عبارة عيادة طب الأسنان أو عيادة الطب والتجميل، ووجود كتاب اشتغال للأطباء الذين لديهم كتباً من نقابة أطباء الأسنان وكتاب تواجد للمقيم الدوري مجدد لسنة 2025 إضافة لتواجد صاحب العيادة".

ونبه البيان، إلى أن "العيادة مطالبة بشهادة اختصاص أو (سيرتفكيت) من نقابة أطباء الأسنان أو وزارة الصحة لاختصاصات زراعة الأسنان وتقويم الأسنان والتجميل اللاجراحي وبعكسه تغلق العيادة، وعدم تداول أجهزة ومواد التجميل اللاجراحي غير المسموح بها حسب التعليمات، علماً أن المواد المسموح بها هي البوتوكس والفيلر والميزوثيربي".

وكانت نقابة أطباء الاسنان في العراق، أعلنت في (31 كانون الأول/ديسمبر 2024)، عن قرار قضائي يسمح لأطباء الأسنان من ممارسة عمليات التجميل اللاجراحي.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن القضاء العراقي أنصف حقوق أطباء الأسنان في ممارسة التجميل اللاجراحي، مبينة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها بإلغاء اعمام وزارة الصحة الذي منع أطباء الأسنان كافة من ممارسة التجميل اللاجراحي ضمن تخصصهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن "الفيلر والبوتوكس والميزوثرابي" أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.

وأشار مصدر في نقابة الاطباء حينها، إلى أن القرار يقضي بإيقاف الإجراءات لحين حسم الدعوة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قررت في 6 أيار/ مايو 2024 منع أطباء الأسنان، من حقن "الميزو، والفيلر، والبوتوكس" وغيرها في مراكز التجميل كافة.