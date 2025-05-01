البنك المركزي يصدر تعليمات بيع الدولار للحجاج العراقيين

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام العراقيين، حيث حدد سعر الصرف على (1320) ديناراً، وحصراً لمبلغ 2000 دولار فقط.

وجاء في وثيقة صادرة عن البنك المركزي، وموقعة من قبل نائب المحافظ وكالة عمار حمد خلف، ووردت لوكالة شفق نيوز، ومواجهة المصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة والناسك الإسلامي وشركات الصرافة، إنه "في ضوء تسهيل إجراءات بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام نود إعلامكم بقيامكم بفتح فروعكم في بغداد والمحافظات لاستقبال طلبات الحجاج الشراء الدولار المخصص للمسافرين وبمبلغ (2000) دولار للحاج وحسب سعر الصرف الرسمي البالغ (1320) ديناراً للدولار الواحد".

ووجه كذلك بـ"اتخاذ الترتيبات اللوجستية الكافية بضمنها توفير الكوادر البشرية المؤهلة في الفروع المخصصة لبيع الدولار للحجاج وبما يسهل عملية بيع الدولار،الاعتماد على (منفيسيت) الحجيج الصادر من الهيئة العليا للحج والعمرة والذي سيكون معززا بصحة سدور الكترونية QR بديلاً عن تذاكر السفر، مع ضرورة توفر جواز سفر الحاج".

وتابعت الوثيقة: "يجب أن تكون جميع مبيعات الدولار عن طريق منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية (FITR) حصراً وتسجيل عمليات البيع مع الوثائق السائدة، وشمول جميع الحجاج بعملية بيع الدولار المخصص للمسافرين برا وجوا، ويتم تقديم الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/ 5/ 2025، إلى هذا البنك للحصول على الدولار وحسب السياقات".