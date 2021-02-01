البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لقروض الاسكان

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن قروض الإسكان وفقاً للتعليمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهدف من هذه المبادرة التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد، حيث سيقوم بدعم سيولة صندوق الإسكان والمصرف العقاري لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية.

وبين أن منافذ التقديم على هذه القروض تنقسم الى نوعين، الأول هي قروض صندوق الإسكان بمبلغ قدره 75 مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع، أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، مضيفاً أنه هنالك قروضاً بمبلغ 60 مليون دينار في اقضية العاصمة بغداد، و50 مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات.

وأضاف البنك أن هنالك قروضاً بمبلغ 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق، مؤكداً أن القرض بدون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها 5% وبمدة سداد لا تتجاوز 20 سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري.

وأشار إلى أن النوع الثاني هو قروض المصرف العقاري بمبلغ 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع، موضحاً أن هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها 2% من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز 20 سنة.

وتابع بالبنك بأن هنالك قروضاً بمبلغ 125 مليون دينار لشراء وحدات في المجمعات السكنية الاستثمارية بدون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها 5% وبمدة سداد لا تتجاوز 20 سنة.

وأعلن عن مبادرة أخرى من خلال منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الحكومية والخاصة بمبلغ 15 مليون دينار وبعمولة مقطوعة تستوفى لمرة واحدة وقدرها 4% من قيمة القرض وبفترة سداد 5 سنوات.