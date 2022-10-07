البنك المركزي العراقي يطلق قروضا صحية ميسرة

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، شمول ذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية بقروضٍ ضمن مبادرته التنموية تمنح عِبر المصارف المجازة في العراق.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن هذا "يأتي ذلك انطلاقاً من دور البنك المركزي لدعم الشرائح الهشة في المجتمع العراقي، ممن لديهم ظروف صحية تستدعي إنفاقا على الحالات العاجلة والحرجة ضمن مبادراته التنموية، إذ تم شمول مرضى السرطان والحالات المرضية المستعصية لتسهيل حصولهم على العلاج المطلوب".

وحدد البنك، آلية منح قروضٍ صحيةٍ ميسرة بحدود (15) مليون دينار للحالات أعلاه.

وأوضح البيان أنه يتم دفع القروض بعد تقديم التقارير الطبية من الجهات المختصة والتي تثبت الحالة المرضية لطالبي القروض إلى المصرف.

ووفقا للبيان فإن تلك القروض ستخضع للضوابط الموحدة الخاصة بالمبادرة، بعمولة إدارية للبنك المركزي العراقي بواقع (5 بالألف) من مبلغ القرض تستقطع لمرة واحدة، وفائدة بنسبة (‎%‎2.9) متناقصة لصالح المصرف، وبمدد سداد لا تتجاوز (5) سنوات.