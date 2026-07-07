البنك المركزي العراقي يخفض حصة الدولار للمسافرين إلى 2000 دولار

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، صباح اليوم الثلاثاء، عن توجيهات جديدة أصدرها البنك المركزي العراقي تقضي بتخفيض حصة المسافرين من العملة الأجنبية (الدولار) إلى 2000 دولار أميركي بدلاً من 3000 دولار، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتلبية طلبات السفر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القرار سيشمل المواطنين العراقيين المغادرين عبر المطارات والمنافذ كافة، سواء كانوا متوجهين لأغراض السياحة، أو العلاج، أو الدراسة، أو أداء مناسك الحج والعمرة ، فضلاً عن سفرات العمل.

وأوضح أن آلية تسليم المبالغ ستبقى على وضعها الحالي دون تغيير، وذلك عبر المصارف الحكومية والأهلية وشركات الصيرفة المعتمدة، حيث يتسلم المسافر حصته بعد ختم جواز سفره وقبل موعد إقلاع الرحلة.

وأضاف المصدر أن التعليمات الجديدة تضمنت المسافرين الذين تتطلب ظروفهم مبالغ إضافية (لأسباب مرضية أو تجارية استثنائية)، على الاعتماد على بطاقات الدفع الإلكتروني وتعبئتها برصيد إضافي، مؤكداً أن عمليات الإنفاق خارج العراق عبر هذه البطاقات ستتم وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد.