البنك المركزي العراقي يحذّر من عمليات احتيال مالي من جهات مجهولة بذريعة "مساعدات إنسانية"

شفق نيوز/ حذّر البنك المركزي العراقي اليوم الخميس، من حالات احتيال تنظّمها جهات غير معروفة تدّعي إرسال مساعدات من منظمات إنسانية.

وذكر بيان للبنك المركزي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذه الجهات "تطالب من تتصل بهم بفتح حساب في البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف العراقية، مع دفع رسوم الحوالة لهذه المساعدات".

وتابع البيان؛ أن هذه الجهات تقوم بإبلاغ من وقعوا في شباكهم "أنّ الإجراءات تتطلب وقتًا من البنك المركزي العراقي، أو أنّ الحوالة محجوبة"، داعيا المواطنين إلى "عدم التعامل مع مثل هذه الممارسات التي تعرّضهم للنصب والاحتيال".