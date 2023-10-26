البنك المركزي العراقي يحذّر من التعامل مع جهات "غير مرخصة" تصدر بطاقات دفع إلكتروني

شفق نيوز/ حذر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، من التعامل مع جهات "غير مرخصة" من قبلها تقوم بإصدار بطاقات دفع إلكتروني وذلك لتجنب الوقوع بالنصب والاحتيال المالي.

وقال البنك في بيان اليوم، إنه "انطلاقاً من دوره في تنظيم استخدام أدوات الدفع الالكتروني وفق المعايير القياسية والممارسات المعتمدة، و بهدف حماية الجمهور من عمليات الغش والاحتيال، لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الجهات غير المرخصة بإصدار بطاقات دفع إلكتروني والترويج لها".

ووفقا للبيان فإنه، بهذا الصدد يحذر البنك المركزي العراقي من التعامل مع هذه الجهات تجنباً لعمليات النصب والاحتيال المالي، مؤكداً أهمية التحقق من رخصها قبل استخدام بطاقاتها وتطبيقاتها بهدف الاستفادة من خدماتها، والاعتماد على المواقع الالكترونية والقنوات الرسمية للشركات والمصارف المرخصة".

ونوه البيان إلى أنه، بالامكان التعرف على مقدمي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين من قبل البنك المركزي العراقي من خلال موقعه الرسمي (www.cbi.iq).