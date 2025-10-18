البنك المركزي العراقي يحذر من محاولات احتيال تستهدف المتقاعدين

شفق نيوز- بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، يوم السبت، من محاولات احتيال قد تستهدف المواطنين لا سيّما فئة المتقاعدين.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يُحذّر المواطنين، لا سيّما فئة المتقاعدين، من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في البنك المركزي أو يدّعون تمثيلهم له، ويطلبون بيانات شخصية أو مستندات رسمية مثل هوية التقاعد أو المعلومات المالية".

وأكد البنك المركزي أن "أي مؤسسة مالية مرخّصة لا تطلب من المواطنين أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم أو حساباتهم أو بياناتهم المالية، ولا تقوم بتقديم القروض أو طلب مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي".

وحذر من أن "أي طلب من هذا النوع يُعدّ محاولة احتيال ونصب تهدف إلى استغلال المواطنين وسرقة بياناتهم".

وشدد البنك المركزي على ضرورة "عدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مالية، والإبلاغ فوراً عن أي اتصال أو رسالة مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة".