البنك الدولي يحدد معدل عمر الانسان العراقي ونسب الوفيات

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، يوم السبت، ان معدل عمر الإنسان العراقي يتراوح بين 69 إلى 73 عاما.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "معدل العمر المتوقع للإنسان العراقي عند ولادته يبلغ 71 عاما".

وبين أن "العمر المتوقع بالنسبة للذكور من العراقيين عند الميلاد هو 69 عاما، فيما يبلغ العمر المتوقع للإناث عند الميلاد 73 عاما"، مشيرا إلى أن "البقاء على قيد الحياة بالنسبة للإناث حتى 65 عاما يبلغ 79%".

واشار الى ان "معدل الوفيات من البالغين الذكور في العراق يبلغ 184 ذكراً لكل 1000 ذكر بالغ، فيما يبلغ معدل الوفيات من البالغات من الاناث 128 أنثى لكل 1000 أنثى بالغة".