البنتاغون يعلن عن عقد بقيمة 252 مليون دولار لدعم برنامج طائرات "إف-16" العراقية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت، عن منح عقد جديد لشركة "فيكتروس سيستمز" (Vectrus Systems LLC) بقيمة تجاوزت 252 مليون دولار، لتقديم خدمات الدعم اللوجستي والأمني لبرنامج طائرات "إف-16" في العراق.

وذكر البنتاغون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العقد الذي تبلغ قيمته الدقيقة (252,050,925 دولاراً) هو عقد ذو تكلفة زائدة ورسوم ثابتة، ويهدف إلى توفير خدمات تشغيل القاعدة، ودعم الحياة (الإعاشة والخدمات الأساسية)، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية اللازمة.

وأوضح أن الأعمال المتعلقة بهذا العقد ستنفذ في "قاعدة الشهيد العميد علي فليح الجوية" (الجزء العراقي من قاعدة بلد الجوية)، ومن المتوقع أن يكتمل العمل بحلول 24 سبتمبر 2026.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العقد يندرج ضمن "المبيعات العسكرية الأجنبية" (FMS) للعراق، وتمت ترسيته كـ "استحواذ من مصدر وحيد" (بدون مناقصة تنافسية). وقد تم تخصيص مبلغ يقارب 124 مليون دولار (123,994,954 دولاراً) من أموال المبيعات العسكرية الأجنبية عند توقيع العقد.