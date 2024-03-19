البلاد تختنق.. العراق بالمرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الدول بالهواء النقي

شفق نيوز/ أفاد تقرير أمريكي، يوم الثلاثاء، بأن العراق جاء بالمرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الدول بالهواء النقي، فيما حلّت أيسلندا بالمرتبة الأولى.

ومع استمرار تفاقم أزمة المناخ، تعمل البلدان التي تتمتع بسمعة طيبة في الهواء النظيف بسرعة على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن هذا الهدف الطموح سيتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة وهو معقد بسبب عوامل مختلفة.

وتشير مجلة ceoworld الامريكية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الى تباينات كبيرة في مستويات تلوث الهواء بين البلدان حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة.

ووفقا للتقرير، تفتخر أيسلندا بأن لديها أنظف هواء في العالم، من بين 100 دولة تم إدراجها بالجدول حيث يبلغ تركيز PM2.5 3.4 ميكروجرام لكل متر مكعب وعلى العكس من ذلك، وجد أن تشاد لديها الهواء الأكثر تلوثًا، حيث تصل تركيزات PM2.5 إلى 89.7.

وجاء ترتيب الدول الأوروبية على النحو الآتي أيسلندا (1)، إستونيا (6)، فنلندا (7)، أندورا (8)، والسويد (9).

وعلى الطرف الآخر من الطيف، فإن تشاد لديها أسوأ نوعية هواء، حيث سجلت 89.7 ميكروجرام لكل متر مكعب ، تلاها العراق حيث سجل 80.1 ميكروجرام لكل متر مكعب ومن ثم باكستان، والبحرين، وبنغلاديش، على التوالي.