البكاء الشديد ينهي حياة والدة فتاة قتلت برصاص جارها في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء السبت، بوفاة والدة الفتاة التي قتلت أمس بنيران الجيران بسبب مشاجرة، حزنا على وفاة ابنتها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "والدة السيدة التي قتلت مساء امس في حي (واحد حزيران) التي قتلت مساء أمس بعد إطلاق نار من جيرانها إثر مشاجرة بين أطفال يلعبون في الشارع والتي تلقت عيارات نارية أثناء وقوفها أمام المنزل".

وأضاف أن "والدتها ومنذ ليلة امس تبكي على وفاة ابنتها العشرينية ومن شدة الحزن أصيبت بجلطة قلبية مساء اليوم وفارقت الحياة اثر الجلطة حزنا على ابنتها".

وبحسب المصدر الطبي، فإن الراحلة طلبت أن تدفن بجانب ابنتها، قبل وفاتها"، لافتاً إلى أن "أحد المهاجمين الثلاثة سلم نفسه إلى الشرطة".