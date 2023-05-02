"البغدادي في ذمة الله".. رحيل ابز خطاطي العراق

شفق نيوز/ توفي اليوم الثلاثاء، معلم الخط العربي والزخرفة الإسلامية في العراق الخطاط عباس البغدادي.

وقال تجمع فناني العراقي في بيان نعي، ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمزيد من الاسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الكبير الاستاذ عباس البغدادي ؛ سائلين العلي القدير ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ويعد "عباس البغدادي" مؤلفا ومعلما للخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومن أعماله تصميمُ بطاقة الأحوال المدنية العراقية وشهادة الجنسية والعملة العراقية والجواز العراقي وشعار الدولة.

عُيّن البغدادي رئيساً للخطاطين العراقيين منذ سنة 1988 حتى 2003، ثم عمل في تدريس الخط العربي في الأردن سنة 2003 حتى سنة 2008، وصمّم إحدى فئات العملة في أبو ظبي، ثم عمل في تدريس الخط العربي بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا سنة 2009.