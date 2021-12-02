البطريركية تصدر توضيحاً حول إرسال بابا الفاتيكان 11 الف حاج إلى مدينة أور بالعراق

شفق نيوز/ نفى اعلام بطريركية دولة الفاتيكان في بغداد يوم الخميس تنظيم الفاتيكان حجاً إلى مدينة "أور" التاريخية جنوبي العراق.

وأوضح الاعلام في بيان اليوم، إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تناولت اخباراً مفادها ان الفاتيكان يعتزم ارسال 11 الف حاج مسيحي الى مدينة اور، مدينة ابراهيم. هذه المعلومات غير دقيقة ومبالغٌ بها.

ووفقا للبيان فإن الفاتيكان يشجع “الحج الديني” في اور وغيرها كحج توبة واهتداء ومراجعة الذات لاصلاحها، بعيداً عن اية اجندات سياسية أو ما يرّوج عن “التطبيع”!

ومضى البيان بالقول إن هذا الحج يتطلب من الحكومة ان توفر مرافق سياحية ملائمة: مطاعم، فنادق، بعض الاسواق .. الخ"، مؤكدا أن هذه الامور غير متوفرة حالياً.

وتابع البيان أن البطريركية بصدد تشييد كنيسة صغيرة مع قاعة ومرافق اخرى مزودة بخدمات راقية، الهدف من المشروع هو تشجيع المسيحيين في الداخل والخارج للحج الى مدينة اور الكلدانية، مدينة ابراهيم الخليل. تبرع بها ويشرف عليها المحسن الكلداني د. أدور فتوحي قطلما.