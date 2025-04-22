البطريركية الكلدانية تؤكد: ساكو ضمن المرشحين لخلافة البابا

شفق نيوز/ أصدرت البطريركية الكلدانية، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ترشيح الكاردينال لويس روفائيل ساكو لمنصب البابا، فيما أشارت إلى أنه من ضمن الكرادلة الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشح.

وذكرت البطريركية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نوَد الإشارة إلى أن بعض التكهنات حول خليفة قداسة البابا الراحل فرنسيس بدأت منذ اعتلال صحته ودخوله المستشفى، وانتشرت هنا وهناك أسماء بعض الكرادلة من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

واعتبرت، أن "هذه التكهنات (طبيعية) تحصل عادة إثر وفاة قداسة البابا، كما أن ما يُنشر على السوشيال ميديا تعبير عن محبة الناس واعتزازهم بالشخصيات المؤهلة للانتخاب والتي يحق لها التصويت والترشيح، ولكنها في الحقيقة لا تؤثر على عملية الانتخابات".

وأضاف البيان، أن "هناك 136 كردينالاً من جميع أنحاء العالم (أعمارهم أقل من 80 سنة) وتنطبق عليهم شروط الناخبين والمرشحين، (نيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو من ضمنهم)، سيلتقون في اجتماعات صلاة سرّية ولعدة أيام وبعد الصلاة يصوّت كل كاردينال ضميرياً لمن يراه بمستوى هذه المسؤولية الجسيمة".

وفي وقت سابق، كشف الباحث المتخصص بشؤون التنوع، ومستشار الأمم المتحدة السابق في العراق، سعد سلوم، عن دخول الكاردينال العراقي لويس ساكو، قائمة المرشحين لمنصب بابا الفاتيكان.

وقال سلوم، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إنه "مع رحيل البابا فرنسيس يدخل الكاردينال العراقي (لويس ساكو) بطريرك كنيسة الكلدان الكاثوليك قائمة المرشحين لمنصب البابوية".

واستعرض سلوم، جزء من سيرة ساكو، حيث تمّ تنصيبه كاردينالاً في 28 حزيران/يونيو 2018، على نحو جعل للعراق صوتاً في اختيار البابا المقبل.

وأكد أن "ساكو دخل التاريخ بوصفه الكاردينال الوحيد من الشرق الأوسط الذي له حقّ التصويت والترشيح في مجمع الكرادلة لاختيار البابا بعد رحيل البابا فرنسيس".

ويعدّ البطريرك ساكو ثالث البطاركة العراقيّين، بعد بطريرك الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة الكاردينال إغناطيوس جبرائيل الأوّل تبوني وبطريرك الكلدان الكاردينال عمّانوئيل الثالث دلي، سلف البطريرك الحاليّ ساكو، الذين يتمّ تنصيبهم كرادلة.

كما يعتبر ساكو البطريرك الثاني في الشرق الأوسط الذي ينال الترقية إلى الكارديناليّة بعد البطريرك المارونيّ في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس.

وأعلن أمس الاثنين، عن وفاة البابا فرانسيس، بعد أزمة مرضية ألمت به منذ فترة، ودخل على إثرها للمستشفى، حيث عانى من التهاب رئوي حاد.