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البطريركية الكلدانية تدعو ليوم "صيام وصلاة" من أجل استقرار أوضاع العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-18T07:48:46+0000
البطريركية الكلدانية تدعو ليوم "صيام وصلاة" من أجل استقرار أوضاع العراق

شفق نيوز/ دعت الكنيسة البطريركية الكلدانية في العراق، يوم السبت، إلى يوم للصيام والصلاة من أجل استقرار الأوضاع في العراق بالتزامن مع اقتراب عيد ميلاد المسيح.

وذكر إعلام البطريركية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، دعا جميع مؤمني الكنيسة الكلدانية في العراق الى الصيام والصلاة في يوم 21 كانون الاول 2021 من أجل انفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية".

ودعا الى "الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل بحكمة على بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتحقيق السلام والاستقرار، خصوصاً وان المسيحيين مقبلون بعد أيام قليلة على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، رسول السلام والمحبة".

ويشهد العراق توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية الانتخابات التشريعية التي أظهرت خسارة العديد من الكتل شيعية وسنية وكوردية كانت متصدرة المشهد السياسي، وعلى إثرها خرجت جماهير الكتل الشيعية الخاسرة بتظاهرة تحولت الى اعتصام امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد الى جانب تظاهرات شبه يومية تخرج في محافظات الوسط والجنوب. وترافق ذلك مع اضطراب أمني حيث نفذت عناصر تنظيم داعش هجمات على القرى والقوات الامنية والمدنيين في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

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