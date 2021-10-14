البطاقة الوطنية تفتح أبوابها لدوائر محدودة في بغداد السبت المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، أن دوائر محددة للبطاقة الوطنية ستفتح أبوابها يوم السبت لاستقبال وترويج معاملات المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين، تقرر أن يكون يوم السبت دوام رسمي لملاكات مديرية شؤون البطاقة الوطنية في جانب الرصافة للدوائر أحوال الاعظمية، وبغداد الجديدة، والرصافة، ومدينة الصدر فقط".

وأضافت "وكذلك في جانب الكرخ لدائرة أحوال الكاظمية فقط، لغرض استقبال وترويج معاملات المواطنين ولاستيعاب الزخم الحاصل"، مبينة انه "على الراغبين من أبناء هذه المناطق المؤشرة أعلاه مراجعة الدوائر لإنجاز معاملاتهم".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ان منظومة البطاقة الوطنية ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه سيتم إيقاف منظومة البطاقة الوطنية اعتباراً من يوم غد الأحد ولغاية العاشر من الشهر الجاري في بغداد والمحافظات وذلك لغرض اجراء الصيانة السنوية لها.

واشارت الى ان تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة سيستمر خلال فترة التوقف، للمواطنين الذين روجوا معاملاتهم للفترة الأول من حزيران/ يونيو الى الاول من اب/ اغسطس الماضية، لتوزيع اكبر عدد ممكن من البطاقات المنجزة للمواطنين.