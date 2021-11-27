البصرة.. 600 أجير يومي يتهمون شركة نفطية بالإيقاع بهم في "فخ" إداري

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم لجنة الـ600 أجير نفطي بمحافظة البصرة، محمد السوداني، اليوم السبت، ان لجنته تنتظر تنفيذ وعود إدارة شركة الخطوط والأنابيب النفطية لإلغاء تظاهراتهم يوم غد الأحد.

وذكر السوداني لوكالة شفق نيوز، ان " هناك 600 أجير تم تعيينهم على شكل أربع وجبات للعمل في شركة الخطوط والأنابيب النفطية في محافظة البصرة، تم ابلاغهم بالتهيؤ إنهاء خدمات بعض منهم، فيما تم التجديد لآخرين، دون اي سابق انذار".

واضاف، ان "الشركة اوقعت الموظفين العاملين لديها بالفخ حينما استأجرتهم للعمل لديها، حيث لم تبلغهم بأن العقد مدته 3 أشهر فقط، رغم انها جددت عقد عمل آخرين باشروا معنا بنفس وجبات التعيين".

وتابع، أن "هناك وعوداً بحل أمرنا مساء اليوم والايعاز بتجديد أوامر تشغلينا وتحويلها إلى عقود وزارية نضمن فيها حقوقنا وحقوق عوائلنا "، مؤكدا ان" تظاهرة يوم غد متوقفة على قرارات مساء اليوم".

وأشار السوداني، إلى انه "إذا لم نرَ نتيجة من قبل ادارة شركة الخطوط والأنابيب النفطية، سيتم اللجوء إلى إغلاق مقرها في منطقة خور الزبير، وبالتالي سيكون هناك شحة في مادة البنزين بمدينة البصرة".