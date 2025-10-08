البصرة.. 4 إصابات بحادث سير وإنقاذ طالبة حاولت الانتحار

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل إصابات متفاوتة جراء حادث مروري في قضاء الزبير، فيما تم إحباط محاولة انتحار لطالبة داخل إحدى المدارس في مركز المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص، من بينهم طفلان بعمر 5 و7 أعوام، أُصيبوا بجروح متفاوتة إثر حادث تصادم بين سيارة نوع (سوناتا) ودراجة نارية (ستوتة) في منطقة الصحفيين غربي قضاء الزبير".

وأشار إلى أنّ "المصابين نُقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى الزبير العام لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها التحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".

وأضاف المصدر أنّ "حادثاً آخر شهدته إحدى المدارس المتوسطة في مركز البصرة، حيث أقدمت طالبة على محاولة الانتحار قفزاً من سطح المبنى بعد أن استدعتها إدارة المدرسة وطلبت حضور ولي أمرها".

وبين أنّ "أحد العاملين الفنيين في المدرسة تمكن من التدخل في اللحظات الأخيرة وإنقذ الطالبة من الموت المحقق".