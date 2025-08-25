البصرة.. 4 حرائق أحدها التهم مخزن سيارات بالكامل (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، 4 حرائق، منها اندلع في ورشة تصليح سيارات وتسبب بتضرر جميع السيارات فيها.

وقال مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في ورشة لتصليح السيارات، في قضاء الزبير نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف أن "الحريق أدى لتضرر جميع السيارات المتواجدة، ولم تسجل أي إصابات بشرية"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره".

وتابع أن "حريقا آخر في منطقة الجزائر وسط البصرة ناجم عن احتراق نفايات"، مبينا أن "حريقا آخر اندلع شمالي البصرة بفعل فاعل، نتيجة حرق إطارات".

كما شهدت المحافظة، وفقا للمصدر "اندلاع حريق رابع في منزل بمنطقة حي الحسين وسط البصرة، وتمت السيطرة عليه".