البصرة.. 4 حافلات لنقل الطلبة من شركة لبنانية بأكثر من ملياري دينار والنزاهة تحقق

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، يوم الثلاثاء، مكتب محافظ البصرة، بأوليات عقد مبرم مع شركة لبنانية تربوية خاص بمشروع تجهيز باصات لنقل الطلبة في جنوبي المحافظة.

وجاء في وثيقة رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، أنه "انطلاقاً من عملنا الرقابي والتشريعي نرجو تزويدنا بأولويات العقد المبرم مع شركة البشرة للتربية والتعليم اللبنانية الخاصة بالمدارس الحكومية ذات المعايير الدولية".

وأظهرت وثائق الكشف التخميني الخاص بمشروع تجهيز باصات لنقل الطلبة وسيارات تخصصية لمديرية تربية السيبة جنوبي البصرة، أن "كلفة الحافلة الواحدة نوع مرسيدس 47 راكبا 579 مليون دينار، ولـ4 حافلات 2316000000 دينار".

من جانبه قال عضو مجلس المحافظة علي عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن "ثبت شراء حكومة البصرة الباص الواحد بأكثر من نصف مليار فهو أمر مخيف حقاً ولاسيما بعد مشروع الفوانيس الأخير، و كان من الأجدر استثمار تلك الأموال في إكمال جسر الزريجي أو بناء مجسّر لمدينة الهارثة التي سقط فيها العديد من الأطفال".