البصرة.. 16 تريليون دينار ديون بذمة الحكومة المركزية

شفق نيوز/ كشفت محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن حجم ديون المحافظة بذمة الحكومة المركزية، مشيرة الى أن عدم تسديدها أثر سلبا إعمار المحافظة.

وقال المعاون الاداري لمحافظ البصرة والمتحدث باسم المحافظ معين الحسن لوكالة شفق نيوز، إن "الديون التي في ذمة الحكومة المركزية هي 16 تريليون دينار متراكمة لعدة سنوات".

واضاف، أن "المبلغ المخصص للمحافظة لهذا العام هو تريليون دينار ولم تصرف منه فقط سوى 350 مليار دينار إلى المحافظة لتكملة المشاريع".

وتابع، أن "تأخير صرف مستحقات المحافظة يؤثر بشكل سلبي على البنى التحتية ولاسيما أن هناك مشاريع معطلة تشمل الصحة والتربية"، داعياً الحكومة المركزية الى "حل أزمة صرف الديون قبل نهاية هذا العام".

من جانب آخر انتقد عضو اللجنة المالية عبد الهادى السعداوي وزارة المالية بشأن آلية صرف المستحقات لمحافظات الوسط والجنوب، وقال إنها "تختلف عن المحافظات الأخرى".

واوضح السعداوي في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "بسبب الفساد الموجود في وزارة المالية فأن بعض الدوائر تأخذ نسبة 10 بالمئة من أجل الاستعجال لتمرير الأموال لبعض المحافظات، ولا تصرف لبقية المحافظات سوى نسبة ٣٠ إلى ٤٠ في المئة بحلول نهاية العام".