البصرة وكركوك.. سرقة منزل بعد تقييد ساكنيه واندلاع حريق في "دور المطار"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم السبت، بتعرض منزل لعملية سرقة في قضاء داقوق جنوبي المحافظة، فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، إخماد حريق اندلع في دار سكني بمنطقة أبو صخير "دور المطار".

وعن حادث محافظة كركوك، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من اللصوص اقتحموا منزلًا تعود ملكيته لعائلة تركمانية، وقاموا بتقييد أفراد العائلة قبل أن يسرقوا مبلغًا ماليًا ومقتنيات شخصية".

وأشار إلى أن "الحادثة تُعد الثانية التي يتعرض لها نفس المنزل خلال فترة قصيرة، ما أثار قلق السكان المحليين بشأن تكرار هذه الاعتداءات".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث، وبدأت بجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتعقب الجناة".

وإلى البصرة، أعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة في بيان ورد للوكالة، عن "تمكن فرقة من المديرية من إخماد حريق داخل دار سكن في منطقة أبو صخير دور المطار".

وأكدت، "تمت السيطرة على الحادث في وقت قياسي ومنع امتداد النيران إلى الدور المجاورة، وتم إنقاذ مبلغ من المال (مليونين دينار عراقي و200 دولار ومصوغات ذهبية) وتم تسليمها إلى صاحب الدار".